Discord : une fonction que vous attendiez peut-être depuis des années arrive enfin !

Depuis pile un an, le logiciel de messagerie instantanée Discord est disponible sur consoles Xbox. Aujourd'hui, la solution rattrape un peu plus les possibilités offertes par les moutures PC et mobiles (pour rappel, ces derniers ont récemment reçu un mode sombre). En effet, au travers d'une mise à jour en cours de déploiement (jusqu'ici réservée aux membres Xbox Insiders), il est maintenant possible de streamer ses jeux à ses contacts, où qu'ils soient, depuis une Xbox Series X|S et une Xbox One.