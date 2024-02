Le succès de Palworld ne faiblit pas, il bat même des records sur Xbox

Hier, le studio a ainsi révélé que Palworld avait pu s'écouler à plus de 12 millions d'exemplaires sur Steam. Ce n'est pas tout : le jeu a atteint 7 millions de joueurs sur Xbox. Il est cependant important de mentionner que ce chiffre correspond à la fois aux ventes sur Xbox, mais aussi aux téléchargements via l'abonnement de Microsoft, le Game Pass. Microsoft mentionne d'ailleurs que ces chiffres font de Palworld le plus gros jeu tiers (autrement dit, un jeu pas directement développé par un studio appartenant à l'éditeur) à avoir été lancé via le Game Pass. Pour compléter cette information, le géant américain affirme que Palworld a atteint un pic de 3 millions de joueurs quotidiens sur Xbox, ce qui en faisait le jeu le plus joué à ce moment précis sur la plateforme.