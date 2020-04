Total War Shogun 2 gratuit et Alien Isolation à 2 € : deux bons plans sur Steam cette semaine

Des offres limitées dans le temps

Source : Communiqué

Évoquée il y a de cela quinze jours grâce à une fuite révélée par, la mise à disposition - gratuite - de Total War: Shogun 2 sur Steam sera une réalité dans quelques heures à peine. Les Britanniques de The Creative Assembly ont effectivement décidé de nous aider à passer ces prochains jours de confinement en affinant notre maîtrise tactique des champs de bataille japonais.Pour ne rien gâcher et même si cette fois il n'est pas exactement question de gratuité, The Creative Assembly cherche aussi à ravir les amateurs de la franchise. En effet l'excellent Alien: Isolation est proposé à moins de deux euros sur la plateforme de Valve... 1,85 € pour être tout à fait exact !Nous en parlons il y a quelques jours, c'est aujourd'hui confirmé, la gratuité de Total War: Shogun 2 s'applique à Steam où il sera possible de le débloquer sans dépenser un centime. Attention cependant, l'offre ne court que durant quelques jours : à partir de ce soir - lundi 27 avril - 19h00 heure française et jusqu'à vendredi 1mai, toujours 19h00.... Ensuite, il sera trop tard. En revanche, contrairement à de nombreuses offres « week-end gratuit », dès lors que le jeu est débloqué, il vous sera définitivement acquis et vous pourrez l'installer / le désinstaller à loisir.Pourc'est un peu différent, The Creative Assembly ne se montrant pas aussi généreux pour ce titre. Il s'agit là d'une offre promotionnelle accessible depuis quelques heures déjà. La réduction appliquée à ce qui constitue l'une des meilleures adaptation de l'univers « Alien » est tout de même de 95 % ! Vous n'aurez donc à payer que 1,85 € pour y jouer. Sachez également que les divers DLC du jeu d'horreur / survie sont eux aussi soldés, mais à «» 75 %... De quoi se faire plaisir malgré tout.Attention toutefois, l'offrene court que pendant encore un peu plus de 27 heures au moment d'écrire ces lignes.