Le Steam Deck ne fait plus un bruit d'avion en plein décollage grâce à sa nouvelle mise à jour

En plus d’introduire une fonctionnalité permettant de plafonner la fréquence d’affichage à 40, 20 ou 10 images par seconde pour améliorer l’autonomie, SteamOS 3.2 garantit que la gestion des ventilateurs est désormais plus intelligente.

« Le ventilateur est [désormais] globalement plus intelligent, plus réactif aux événements qui se produisent sur et dans le Steam Deck, et plus silencieux, notamment dans les situations de faible utilisation », lit-on dans les notes de version.

En clair, SteamOS 3.2 revoit la courbe de ventilation contrôlée par le système d’exploitation pour prévenir un emballement jusqu’ici plutôt fréquent, même sur des jeux peu gourmands.

Jay Peters, journaliste pour The Verge, a mis à l’épreuve cette nouvelle mise à jour et constate que d’importants efforts ont été faits par Valve. Dans la vidéo ci-dessous, on entend clairement le ventilateur dans la première partie. La seconde partie adopte les nouveaux réglages, et ne laisse pratiquement plus entendre le ventilateur.