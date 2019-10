Command & Conquer Remastered : EA publie un premier teaser de gameplay

© 2019 Electronic Arts Inc.

Command & Conquer Remastered se montre en vidéo

Ceci n'est pas un remake

Source : Destructoid

À l'instar de nombreux titres d'antan, Command & Conquer a lui aussi droit à sa petite restauration , sous la tutelle de Petroglyph Games, Lemon Sky Studios et d'Electronic Arts. Depuis peu, il est possible de découvrir une toute nouvelle vidéo de gameplay, permettant de constater l'avancée des travaux.Electronic Arts profite également de l'occasion pour rappeler qu'il s'agira bien ici d'un «» et non d'un quelconque «». De cette manière, l'éditeur entend bien conserver l'authenticité des sensations de jeu originales, tout en proposant un nouveau rendu graphique en 4K.L'éditeur précise notamment : «».Reste désormais à savoir quand sera disponible ce « nouveau »