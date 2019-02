EA prépare un remake de Command & Conquer (dont Alerte Rouge)

Le retour de Command & Conquer sur PC

D'anciens développeurs de Westwood Studios à la manœuvre

23 ans après sa sortie,va revenir sur PC et adopter un nouveau look, avec des graphismes revus, sans altérer l'esprit de la saga.Le jeu originalva faire l'objet de cette remasterisation, tout comme. Mais les packs d'extensionetvont eux aussi être portés sur PC dans une nouvelle version.Tous ces éléments seront regroupés sous une seule bannière :. EA va s'associer à Petroglyph Games pour développer la collection remasterisée de C&C.Pour que le retour de Command & Conquer soit une réussite, EA a décidé de se reposer sur le savoir-faire d'anciens développeurs de Westwood Studios, qui ont monté Petroglyph Games.On retrouve chez Petroglyph Games des membres clés de l'univers de C&C. Joe Bostic, l'un des co-créateurs ou encore Steve Tall, chef programmeur sur Alerte Rouge. Citons aussi Mike Leggq, qui a participé à toutes les formes de systèmes audio chez Westwood. Frank Klepacki va rejoindre l'aventure pour être le compositeur et directeur audio de la collection remasterisée. Une équipe qui va tout faire pour conserver la fidélité des jeux de l'époque.Pour l'instant, le développement n'a pas débuté et aucune date de sortie n'a été indiquée.