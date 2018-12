Malgré les critiques, Fallout 76 s'est plutôt bien vendu

Le million atteint en deux petits jours

Malgré plusieurs tests effectués avant le lancement, via le déploiement d'une bêta, les bugs sont toujours omniprésents. Fallout 76 a donc logiquement obtenu des notes historiquement basses (pour un épisode de la saga) par le biais de la presse spécialisée. Le titre a décroché une moyenne de 53% sur le site Metacritic , et la moyenne des joueurs ne s'élève qu'à 2,5/10. Cependant, tout n'est pas noir pour Bethesda.En effet, le site VGChartz a annoncé que Fallout 76 s'est vendu à 1,06 million d'unités dans le monde, durant ses deux premiers jours de commercialisation. Au total, 596 243 exemplaires ont été vendus sur PS4, 335 472 sur Xbox One et 130 169 sur Windows. Les USA totalisent 45 % de ces ventes, soit environ 477 000 exemplaires. L'Europe arrive juste derrière avec 342 000 copies, dont 85 740 au Royaume Uni, 64 011 en Allemagne et 49 220 en France.Durant la première semaine de commercialisation, Fallout 4 s'était écoulé à 4,29 millions d'unités, Fallout: New Vegas à 1,45 millions d'unités et Fallout 3 à 980 000 exemplaires. Fallout 76 se positionne donc en troisième position depuis que Bethesda a récupéré la licence.