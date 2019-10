La sortie de DOOM Eternal finalement repoussée au 20 mars 2020

© Bethesda Softworks

Les fans de la licence seront sans doute tristes d'apprendre quea été repoussé au 20 mars 2020. La version Switch arrivera un peu plus tard. Cette décision a été prise par les équipes du studio id Software afin d'améliorer la qualité finale de leur production. De plus, le mode « Invasion » arrivera peu de temps après le lancement, via une mise à jour gratuite.Bethesda a également détaillé quelques informations autour de l'avenir proche de la saga. En effet, durant un Nintendo Direct , nous avions appris quesortira prochainement sur Switch. Cette arrivée se fera aussi sur PS4, Xbox One et PC le 20 mars 2020. Le jeu sera offert aux joueurs ayant précommandéC'est un coup dur pour Bethesda qui voyait ensa sortie majeure pour la fin de l'année. La concurrence sera féroce en mars prochain puisque c'est durant ce mois que Watch Dogs Legion Final Fantasy VII Remake etdébarqueront.