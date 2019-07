Doom Eternal : du gameplay solo et multi se montrent à la QuakeCon

Beaucoup de multi

Source : Windowscentral

Pour le vingt-cinquième anniversaire de la célèbre licence de FPS imaginée par id Software,avait mis les petits plats dans les grands durant cette. En effet,a été présenté en profondeur avant sa sortie en novembre prochain. Au programme, beaucoup de gore, des démons, mais aussi un mode multijoueurs qui se révèle très prometteur.Il aura fallu une présentation delors de la cérémonie d'ouverture de la QuakeCon pour que les développeurs defassent le tour de plusieurs éléments du titre. En plus de plusieurs démons inédits, le Battle Mode s'est aussi illustré : trois joueurs s'affronteront en 2 vs 1. Les deux premiers incarneront(parmi cinq types accessibles au lancement) et l'autre joueur le DOOM Slayer totalement équipé.Durant un panel, id Software a offert à l'audience une démo inédite du(voir la vidéo ci-dessous à partir de 1:03:11). Le gameplay sera dans la lignée de celui du précédent épisode avec quelques ajouts notables, comme le grappin par exemple.est attendu pour le 22 novembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC.En attendant,(1993),etsont disponibles sur PS4, Xbox One et Switch. Les deux premiers sont sortis sur iOS et Android également.