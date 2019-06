Doom : une série TV pour explorer la création du mythique FPS

Masters of Doom, première étape d'une série d'anthologies sur les jeux vidéo

Source : Variety

Si le pilote deest un succès, il servirait de premier volet d'une série d'anthologies dédiée aux moments forts de l'histoire du jeu vidéo.Les succès des sérieset, ou encore du film, montrent l'intérêt du public pour le fonctionnement interne des sociétés de technologie et de jeu vidéo. Une information qui n'est pas restée sans réponse chez USA Network. La chaîne américaine a donc commandé un pilote pour une série basée surIl s'agit d'un livre de, sorti en 2003, qui raconte la fondation du studio id Software en 1991 par le programmeur John Carmack et le designer John Romero, mais aussi la création de la franchise mythique, qui transformera ces deux amis en rivaux amers. Rien à voir, donc, avec le projet de film DOOM: Annihilation qui sortira cet automne.L'écriture du pilote, et de la potentielle série à venir, a été confiée à Tom Bissell. Une bonne nouvelle, puisque cet auteur a déjà écrit pour des franchises vidéoludiques comme Uncharted et Battlefield, ou encore sur. C'est également un ancien testeur de jeux vidéo chez id Software. La production est aux mains de Ramona Films, la société de James et Dave Franco.