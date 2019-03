Le prochain long métrage inspiré du jeu vidéo DOOM dévoile ses premières images

On prend (presque) les mêmes et on recommence

Voué à un échec cuisant ?

mettra en scène un groupe de soldats qui se rendent sur une des lunes de la planète Mars. Sur place, ils seront confrontés à des monstres débarquant tout droit des enfers. Contrairement aux jeux vidéo, le célèbre « DOOM Guy » cédera sa place à une femme, interprétée par Amy Manson, dans le rôle principal.Ce film réalisé par Tony Giglio () ne sera donc pas une suite de celui dans lequel jouait Dwayne Johnson il y presque 14 ans.En plus de quelques images dévoilées par la presse,s'est également offert un tout premier teaser. Il est possible d'y apercevoir l'escouade de soldats aux prises avec des sortes de zombies.sortira cet automne mais ne passera pas par la case cinéma et arrivera directement sur les services de VOD.Côté communauté, les fans ne semblent pas très optimistes vis-à-vis de cette nouvelle tentative de la licence de conquérir Hollywood. Pour ne rien arranger, les développeurs des jeux vidéoont déclaré sur Twitter ne pas être du tout impliqués dans la conception du film. Ambiance...