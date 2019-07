Contrairement à celui de son prédécesseur, le multijoueurs de DOOM Eternal devrait être fun

© Bethesda

Massacrer des démons, même en multi

Une extension naturelle de la campagne solo

Nerveux et cathartique,le sera autant dans sa campagne solo qu'en multijoueurs. Et pour cause : celui-ci ne viendra accompagné que d'un seul et unique mode de jeu, baptiséDans une interview accordée à Video Games Chronicle, Marty Stratton, producteur exécutif sur DOOM Eternal, a rappelé que celui-ci».Dont acte. Avec DOOM Eternal, qui fêtera également les 25 ans de la licence mère du FPS moderne , id Software se dit prêt à reprendre les rênes et mener la cadence. «».Le « Battle Mode » dont il est justement question, verra deux joueurs incarner des démons alors qu'un troisième campera leur plus féroce antagoniste : le Doom Slayer.Révélé à l'E3 dernier, le « Battle Mode » a été pensé comme. «».», reprend Marty Stratton, «».