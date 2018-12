Doom : pour les 25 ans de la licence, John Romero tease un nouveau jeu

Des précommandes ouvertes dès aujourd'hui



Capture d'écran du mail envoyé aux fans de Romero Games. Source : PC Gamer

Qu'en est-il de Doom Eternal ?

s'apprête-t-il à révéler l'existence de? C'est en tout cas ce qu'un e-mail envoyé aux fans entend nous faire croire.Pour les 25 ans de Doom ce lundi, John Romero a fait parvenir à la presse et à ses fans un e-mail, dans lequel il rappelle. Mais ce qui intrigue le plus, c'est la mention «» (Préparez-vous au 5) que porte l'en-tête du courriel.Plus loin, le texte confie à ses lecteurs que John Romero a terminé le développement de son jeu, entamé en 2014. Le mail précise par ailleurs que l'annonce officielle du titre aura lieu ce lundi 10 décembre etPour PC Gamer , cela ne fait presque aucun doute que le père fondateur des jeux de tir à la première personne s'apprête à dévoiler unplus tard dans la journée.Alors qu'un certaina été annoncé par Bethesda et id Software lors du dernier E3, on se demande bien comment vont se dépatouiller les deux studios concernant la paternité de la licence.Du reste,plus de succès avec son nouveau jeu qu'à l'époque de Daïkatana qui, après trois ans de reports divers, s'était révélé ... non, on va vous laisser terminer cette phrase avec vos propres mots, c'est préférable.