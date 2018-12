John Romero dévoile Sigil : un add-on ajoutant 16 niveaux à Doom premier du nom

16 nouveaux niveaux pour Doom

Une édition limitée et une collector



Contenu de l'édition Big Box de Sigil. © Romero Games



Contenu de l'édition Beat Box de Sigil. © Romero Games

Source : Romero Games

Suite spirituelle, add-on, DLC : appelez-le comme vous voulez. Toujours est-il quese présente bel et bien comme une suite duoriginal, sorti en 1993, et considéré comme œuvre fondatrice des FPS.Sigil sortira, mais les plus déterminés peuvent dépenser quelque 170 $ pour obtenir une édition collector.n'a jamais cessé de choyer son bébé avec de nouveaux niveaux, créés sur son temps libre. Face aux attentes croissantes des fans de la première heure, le cofondateur de id Software s'est décidé, en 2014, à leur offrir une mégacompilation de niveaux inédits. Compilation qui, vous l'aurez compris, s'intitule désormais Sigil.Celle-ci contiendra pas moins de. Elle sera disponible sur tous les supports capables de faire tourner Doom ce qui, de nos jours, exclut assez peu de machines de l'équation.Attention toutefois : en sa qualité d'extension de Doom, il sera nécessaire aux joueurs intéressés de disposer du jeu original pour pouvoir y jouer.Conscient de l'aura légendaire dont dispose son jeu, John Romero a également dévoilépour Sigil.La première, baptisée, offrira pour 39,99 $ une boîte en métal aux dimensions de celle des jeux PC vendus dans les années 90. Illustrée par le talentueux Christopher Lovell, celle-ci contiendra la bande originale, signée par Buckethead, ainsi qu'une clé USB de 16 Go en forme de disquette.Pour 166 $ exactement, lavous offrira tout ce qui est contenu dans la Big Box, avec un supplément non-négligeable cependant : une reproduction de la tête de John Romero empalée sur une pique. Un élément de décoration qui, nous en sommes sûrs, s'adaptera parfaitement à tous les intérieurs.Du reste, cette édition collector viendra également accompagnée d'un jeton et d'un t-shirt imprimé du design conçu par Christopher Lovell. Cette édition estde la main de John Romero.Vous pouvez d'ores et déjàces éditions si le cœur vous en dit. N'attendez pas trop, car après le 23 décembre prochain, il sera déjà trop tard.