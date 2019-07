Résumé de la conférence d'ouverture de la QuakeCon 2019

Une petite conférence pour de petites annonces

DOOM pour l'éternité

Tout d'abord, il est important de rappeler que cette QuakeCon 2019 n'est en rien un E3. Ainsi, les annonces qui ont été faites cette semaine ne sont pas forcément attrayantes pour tout le monde. En effet, le salon organisé parest avant tout centré sur les compétitions autour des jeux de l'éditeur (...) et sur des tables rondes en compagnie des développeurs. Cependant, nous avons eu droit à quelques petites révélations sympathiques.Tout d'abord, c'estqui s'est illustré avec sa nouvelle mise à jour majeure. Elle embarque le New Game +, un mode Ironman, la difficulté ultra cauchemar, des skins inédits, la voix de B.J Blazkowicz deet bien plus encore. Ce patch est déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC. Pete Hines, le vice-président du marketing chez, a également annoncé queEnsuite, les développeurs de chezsont montés sur scène pour officialiser l'arrivée de. Chaque jeu est vendu séparément dès maintenant avec des niveaux supplémentaires ainsi que tous leurs DLC. Notons aussi que les deux premiers sont disponibles sur iOS et Android.Enfin, c'estqui a clôturé la conférence. L'opus qui sortira le 22 novembre a illustré son mode en ligne Battle Mode qui rassemblera trois joueurs. Deux incarneront les fameux démons (parmi 5 types jouables) et l'autre prendra les commandes du DOOM Slayer à travers 6 maps au lancement.pour les fans et la présentation s'est achevée sur une vidéo présentant deux nouveaux démons. Vous pouvez visionner l'intégralité du segment réservé àci-dessous.