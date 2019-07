Bethesda dévoile le programme de sa QuakeCon 2019

Deux salons pour le prix d'un

Des annonces, de la compétition et des cadeaux

: les huit meilleurs joueurs de s'affronteront pour se partager les 50 000$ mis en jeu. Présentation d'ouverture le 26 juillet à 18h00

: une table ronde avec les dirigeants de MachineGames, id Software, Bethesda Game Studios et Bethesda Softworks reviendront sur l'influence de la saga. La suite pour Fallout 76 le 27 juillet à 17h00 : les développeurs évoqueront l'avenir des modes « Aventure » et « Nuclear Winter ». Plus de détails seront communiqués sur la mise à jour d'automne ainsi que pour l'extension Wastelanders .

: une démo de gameplay inédite pour sera présentée L'évolution de The Elder Scrolls Online le 27 juillet à 21h00 : les développeurs détailleront les changements apportées au MMO depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui. Des infos au sujet des DLC Scalebreaker et Dragonhold seront dévoilées.

: les développeurs détailleront les changements apportées au MMO depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui. Des infos au sujet des DLC et seront dévoilées. QuakeCon Pro League le 28 juillet à 15h00 : les 20 meilleurs joueurs du tournoi qui débutera le 25 juillet s'affronteront pour désigner le nouveau champion du monde sur Quake.

Source : Bethesda Softworks

En parallèle du salon américain se déroulant au Texas, l'éditeur organisera une version européenne chez nos voisins anglais.La. Pour la première fois,a pensé aux joueurs du Vieux continent puisque, parallèlement, lase déroulera. Sur place, les fans pourront découvrir de nombreuses nouveautés quant aux jeux de l'éditeur américain.Pour cette nouvelle édition, c'estqui sera à l'honneur puisque le jeu sortira le 22 novembre prochain (et que la licence fêtera ses 25 ans, au passage). La version américaine du salon accueillera une multitude d'animations durant ces quatre jours.Dans un premier temps, il y aura, heure de Paris. Lors de cette présentation que tout le monde pourra suivre sur Twitch , du gameplay inédit pourdevrait être dévoilé et d'autres jeux depourraient aussi se montrer sur scène. Bien entendu, il ne s'agira pas de la seule animation puisqueainsi que des tables rondes avec les développeurs seront diffusées en direct sur QuakeCon.tv Voici le planning complet de cetteEnfin, durant les diffusions en direct, des récompenses seront offertes aux spectateurs sous la forme de butins Twitch (ou Twitch Drops). Des éléments pouretvont donc être distribués. Rappelons que des soldes exclusives pour cettesont actuellement accessibles via Steam . Elles se termineront le 30 juillet.