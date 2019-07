Gamescom 2019 : le programme et les annonces attendues pour l'événement

Annonces Microsoft à la Gamescom 2019

Inside Xbox - 19 août à 17h

Xbox Open Doors - 21 au 23 août

Gamescom: Opening Night Live

Conférence - 19 août à 20h

Et les autres éditeurs ?

C'est donc. Pour la presse, la salon ouvrira ses portes dès le 20 août. Comme chaque année, les plus grands éditeurs ouvriront leur stand aux 370 000 visiteurs qui devraient se presser sur la convention. Laest le salon consacré aux jeux vidéo le plus grand au monde en terme de superficie comme en affluence.Si vous décidez de vous rendre à Cologne, n'hésitez pas à consulter la billetterie à cette adresse . Une journée coûtera sur place 19,50€ (16,50€ en précommande), le tarif réduit atteint 12€ (10€ en précommande), le ticket soirée uniquement valable entre 16h et 20h est à 7€ et l'entrée est gratuite pour les enfants de 4 à 6 ans. En semaine, le salon sera ouvert de 10h à 20h et le week-end de 9h à 20h.Hélas, tout le monde ne pourra pas se rendre sur place, mais les joueurs pourront suivre les grands moments de cettedevant leur ordinateur. En effet, pour la première fois depuis 2015, une conférence sera diffusée en direct et les annonces devraient donc pleuvoir.À l'instar de l'E3 2019, Microsoft mettra le paquet pour la. Dans son programme, le constructeur américain a annoncé plusieurs animations sur toute la semaine. Dès le 19 août à 17h, heure de Paris, un épisode inédit de l'émission Inside Xbox sera diffusé. Dans un communiqué, Xbox a précisé qu'il y aura du nouveau par rapport à l'E3 et qu'il ne s'agira pas d'une simple redite. Ainsi, ledevrait occuper une place centrale, tout comme le Project xCloud et des exclusivités comme Gears 5 . Hélas, la Xbox Scarlett restera sans doute dans les cartons.Sur ces deux jours, Microsoft permettra aux joueurs sur place d'accéder gratuitement à des événements communautaires, à des tournois et autres conférences avec des développeurs. Cette expérience se déroulera au Gloria Theatre et les visiteurs n'auront pas besoin d'acheter un billet pour y accéder.Enfin, Microsoft mettra à disposition environ 200 bornes de jeu sur son stand à la Gamescom 2019. Des titres comme Gears 5, Battletoads, Borderlands 3, Bleeding Edge ou encore Minecraft: Dungeons seront présents. Le line-up complet est disponible à cette adresse L'événement sera présenté par Geoff Keighley, le producteur et présentateur des fameux Game Awards. Devant un parterre de 1000 fans invités pour l'occasion, Keighley fera des annonces sur plusieurs jeux développés par des studios indépendants et des gros blockbusters seront également présents. Puisqu'il s'agit de la première édition de cette cérémonie d'ouverture, nous pouvons nous attendre à quelques belles présentations.Pour l'instant, il est très difficile d'émettre des hypothèses sur les jeux qui figureront au menu de cette soirée. Cependant, Geoff Keighley possède de nombreux contacts dans l'industrie du jeu vidéo. Il est par exemple très ami avec un certain Hideo Kojima. Une nouvelle bande annonce pourn'est donc pas à exclure puisque le jeu débarquera le 8 novembre. Aussi, les studios européens pourraient profiter de jouer « à domicile » pour mettre l'accent sur leurs jeux. Nous pensons ainsi à Cyberpunk 2077 ou encore à, la nouvelle production d'Hello Games ().Les possibilités sont nombreuses mais nous imaginons mal des annonces fracassantes. Par exemple, il est presque certain que la PS5 et lane se montreront pas. Espérons tout de même des surprises pour redonner à la Gamescom sa splendeur d'antan.Laattire à chaque édition les meilleurs studios au monde. Cette année ne sera pas différente puisqu'une multitude de stands occuperont le Koelnmesse.ou encoreseront là. La plupart de ces éditeurs se contenteront de mettre leurs jeux à disposition des visiteurs et d'organiser quelques animations. Pour l'instant,Terminons avec quelques lignes sur. Le grand absent très remarqué de l'E3 2019 sera bien à laau mois d'août. Cependant, nous ne savons pas encore quel sera le dispositif sur place ou même les jeux qui seront jouables.pourrait s'offrir une démo, la remasterisation deest aussi attendue et puisquen'aura pas de stand, Call of Duty: Modern Warfare pourrait bien se montrer chez Sony. À l'heure actuelle, la marque nippone n'a rien dit sur une conférence de presse., surtout que le constructeur devrait dévoiler la date de sortie deavant la fin de l'année.