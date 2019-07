Bethesda propose de grosses promos sur son catalogue Steam à l'occasion de la QuakeCon

L'année de DOOM

Tout le catalogue est concerné

Source : Engadget

Laaura donc lieu dans la ville située au nord du Texas du 25 au 28 juillet. En parallèle, et pour la toute première fois, lasera accessible gratuitement à Londres les. Bref, cette semaine sera donc placée sous le signe deL'éditeur en profitera pour faire quelques annonces, en particulier autour de DOOM Eternal qui sortira le 22 novembre prochain. La cérémonie d'ouverture sera diffusée sur Twitch , ce vendredi à partir de 18h00, heure de Paris.Ce n'est pas tout, puisque des tables rondes autour deou encoreseront organisées. Des tournois d'e-sport deetrythmeront aussi cette fin de semaine. Mais pour les joueurs qui ne pourront pas faire le déplacement, il sera très difficile de se plonger dans l'ambiance. Aussi, dans le but de se faire pardonner,a lancé une grosse salve desur Steam C'est bien simple, presque tous les jeux de l'éditeur affichent des réductions à l'heure actuelle. Difficile de faire une liste complète mais les joueurs peuvent, par exemple, se procurer(7,49€),(7,99€),(6,59€),(9,99€),(13,19€),(5,99€),(19,79€),(14,99€),(19,79€) ou encore le très récent(29,99€).Toutes les promotions sont accessibles à cette adresse . Des DLC sont également de la partie.Ces soldes pour célébrer la. Rappelons que la prochaine grosse sortie du côté deest Wolfenstein Youngblood , qui débarquera le 26 juillet prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.