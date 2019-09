Résumé du Nintendo Direct de septembre 2019

Les portages ont toujours la cote

Le programme de cet épisode était très chargé et quelques surprises sont venues rythmer cette diffusion.Depuis son lancement en mars 2017, laa accueilli une multitude de portages. C'est donc assez logiquement que la marque a annoncé de nouvelles réadaptations. Même s'il s'agissait d'un secret de polichinelle,a été confirmé pour le 15 octobre prochain. Le constructeur a même promis «» pour cette version.s'est aussi illustré lors de ce Nintendo Direct avec Assassin's Creed : Rebel Collection (comprenantet) qui sortira le. Une édition Switch de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore , un RPG initialement sorti sur Wii U en 2015, arrivera le 17 janvier 2020. Aussi,est disponible, dès maintenant, sur Nintendo Switch etest attendu pour le 19 septembre.D'autres portages ont particulièrement brillé durant l'événement. Ainsi,fera son grand retour le 22 novembre. Les amoureux de la Guerre des Étoiles seront pour leur part ravis d'apprendre quesortira dès le 24 septembre prochain.Ensuite, c'est l'excellent jeu indépendantqui débarquera cet automne sur consoles, dont la Switch. Le survival-horrorest déjà disponible sur Switch et une suite est même attendue en 2020. Enfin, la dernière grosse annonce de Nintendo durant ce direct concernaitqui aura droit à une belle remasterisation en 2020.Fort heureusement, Nintendo ne s'est pas contenté de mettre en avant des portages. Plusieurs jeux très attendus avaient fait le déplacement. Ce fut par exemple le cas de, la nouvelle licence de Game Freak (), qui sortira le 16 octobre 2019. Il s'agit d'undans lequel le joueur devra affronter des créatures. La bande originale est composée par Toby Fox, le créateur d'. La célèbre petite boule rose revient, elle, avec un free-to-play nommé. Ce jeu, disponible dès maintenant, permet à quatre joueurs de former une équipe pour accomplir plus de 100 quêtes différentes.Précisons rapidement que le remakedébarquera le 24 avril 2020, qu'une nouvelle démo de(13 septembre) est arrivée sur l'eShop et que, un nouveau shooter, sortira en 2020.Nintendo s'est également permis d'évoquer des jeux très attendus par les fans. Ainsi,a présenté son nouveau mode : « Jeu de l'étrange ». Jusqu'àsur une seule console pourront s'affronter. L'équipe qui capturera le plus grand nombre de fantômes remportera la partie. Rendez-vous lea dévoilé quatre éléments inédits. Ainsi, nous pourrons par exemple personnaliser l'apparence de notre dresseur. Le Poké Camping sera utilisable à tout moment afin de jouer avec nos Pokémon et renforcer notre lien avec eux pour les rendre plus puissants. Il sera également possible de cuisiner du Curry et plus de 100 recettes pourront être stockées dans le Currydex. Enfin, quelques créatures inédites ont été présentées. La sortie est toujours fixée auUne bonne partie de ceétait consacrée àqui sortira le 20 mars 2020. Une fois encore, le constructeur nippon a divulgué des fonctionnalités déjà aperçues à l'E3 2019. Dans cet opus, il va falloirdes objets en récoltant des ressources dans les arbres et ailleurs. Les amoureux de la licence retrouveront tous les éléments qui font le charme de la saga.Au rayon des DLC,accueilleraen novembre. En ce qui concerne Banjo et Kazooie , le duo est disponible dès maintenant. Enfin,a droit à un modeseulement accessible pour les joueurs ayant obtenu le titre de. Des missions quotidiennes ont aussi été ajoutées et le DLC payant donne accès au mode « Bataille partagée ». Le tout sort ce jeudi 5 septembre. Une version boîte du jeu incluant les DLC et un abonnement d'un an au Nintendo Switch Online sortira le 20 septembre 2019.Puisque nous évoquions le, voici la grosse nouvelle à retenir de ce Direct.. Au total, 20 titres seront jouables dontou encore. Certains softs proposeront du multijoueurs local et en ligne. La fonction de retour en arrière sera utilisable dès le lancement.Enfin, la manette Super Nintendo sera commercialisée pour 29,99€. Ces éléments seront uniquement disponibles pour les abonnés Nintendo Switch Online.