E3 2019: Watch Dogs Legion se dévoile et sortira en mars 2020

Contrôlez qui vous voulez

Ainsi,. Le joueur devra faire face à une corruption militaire tout en luttant contre un état qui espionne la population en permanence. Bref, nous retrouvons là tous les thèmes qui ont fait la renommée de la série. Les développeurs ont aussi détaillé une fonctionnalité qui n'avait hélas rien d'une surprise...En effet, il n'y aura pas qu'un seul héros danspuisque le joueur pourra recruter de nombreux PNJ qui auront tous leur style, leur comportement ainsi que des animations uniques. Pour les recruter, il va falloir les hacker et remplir certains objectifs. Lorsqu'un de ces personnages meurt, il sera impossible de faire machine arrière. Car oui, la mort est permanente et il faudra switcher entre les membres de notre escouade au fil des missions. Afin de donner un exemple de l'immersion offerte par cette nouvelle fonctionnalité, nous avons appris que les cinématiques s'adapteront au protagoniste contrôlé.Une dimension multijoueur sera aussi de la partie puisqu'il y aura un mode en coopératif jusqu'à quatre joueurs. Plusieurs versions deont été dévoilées comme l'édition Gold avec le season pass et la possibilité de jouer trois jours avant la sortie. Une édition collector exclusive aupourra aussi être achetée.sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.