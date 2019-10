Ubisoft s'effondre en bourse après le report de trois jeux et l'échec de Ghost Recon Breakpoint

L'action chute, jusqu'à -29 %

Des échecs et des reports

Les annonces des résultats catastrophiques d'Ubisoft le 24 octobre 2019 ont été immédiatement suivies de conséquences en bourse.L'action Ubisoft Entertainment SA n'avait jamais dégringolé autant au cours des six dernières années, rapporte. Elle a perdu jusqu'à 29 % de sa valeur en quelques heures, avant de remonter légèrement. À l'heure d'écrire ces lignes, l'action accusait une baisse 21,5 %, avoisinant les 44 euros.Sur l'année, la valeur de l'action Ubisoft a baissé de 38 %. Ces derniers mois, la petite forme du groupe s'était déjà faite sentir. Le titre pourrait encore descendre, aux alentours de fin mars et début avril 2020, quand Ubisoft publiera les résultats pour l'ensemble de son année fiscale.Ubisoft annonce en outre revoir très largement à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires sur l'année, passant de 2,19 milliards d'euros à 1,45 milliard. En ce qui concerne les bénéfices, c'est un cataclysme : l'éditeur table sur entre 20 et 50 millions d'euros de profits contre 480 millions prévus initialement.Pour expliquer cet échec, l'éditeur fait savoir que deux jeux importants de franchises majeures n'ont pas rencontré le succès escompté. Récemment, Ghost Recon Breakpoint n'a convaincu ni la critique ni les consommateurs et les ventes sont décevantes. De son côté,, lancé plus tôt dans l'année, a été bien accueilli par la presse spécialisée mais n'a pas performé autant que prévu, notamment en ce qui concerne la durée et l'engagement des joueurs.Autre cause de ce plongeon en bourse, le report de trois jeux et. Ces trois titres seront finalement comptabilisés pour l'année fiscale 2020-2021, le groupe semblant abandonner ces projets de sortie pour 2019-2020.Un délai supplémentaire qui sera, on l'espère, mis à profit pour proposer une meilleure expérience de jeu et monter en grade en termes de qualité. On peut en tout cas s'attendre bientôt à une période très intense chez Ubisoft puisque deux autres AAA sont prévus pour la période 2020-2021, avec très probablement un nouvel Assassin's Creed et les PS5 et Xbox Scarlett en ligne de mire.