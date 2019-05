Assassin's Creed Ragnarok : le premier épisode PS5-Xbox Scarlet fuite...mais pas vraiment

Des images vraisemblablement fausses

Plus d'exploration et de la coopération

Pas de fumée sans feu ?

Source : 4Chan

Nous allons tout de même détailler ce que les informations postées sur 4Chan dévoilent. Ainsi, cet(son nom de code qui devrait être modifié en Assassin's Creed Ragnarok pour sa sortie) sortirait en 2020. À l'instar de Black Flag en 2013, ce nouvel épisode débarquerait sur l'actuelle comme sur la prochaine génération de consoles. Comprenez donc qu'il arriverait sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Scarlet En plus des détails concernant le scénario ou encore la carte, plusieurs visuels soi-disant tirés de la version pré-alpha du jeu ont également fait surface. Nous en avons mis quelques-uns dans cet article et il est possible de toutes les visionner à cette adresse . Cependant, des internautes et autres sites spécialisés ont recoupé les images en question et elles seraient finalement. Les décors aperçus sont effectivement tirés des assets gratuits des technologies du moteur Unity intitulées « Blacksmith ». Nous pouvons donc nous demander si les informations qui accompagnent ces captures sont véridiques ou non.Ainsi, de grosses pincettes sont de rigueur avec ce qui va suivre, mais énuméronsde ce nouvel épisode. Le héros de cet Assassin's Creed Ragnarok serait un allié de Ragnar Lodbrok et son but devrait être de former la Grande Armée païenne. Le protagoniste principal de cette aventure serait bien un assassin qui utilise la fameuse lame secrète si chère à la saga.Toujours d'après ces rumeurs, la carte serait gigantesque puisqu'elle se diviserait en plusieurs royaumes, eux-mêmes découpés en régions. Le joueur pourrait ainsi arpenter les terres de la. Ubisoft Montréal se chargerait du développement et la firme basée à Sofia, en Bulgarie, s'occuperait des DLC. Ce contenu téléchargeable ouvrirait les portes de l'Islande et un système reposant sur l'Arbre Monde, nommé Yggdrasil, permettrait de voyager entre les neuf royaumes (un peu à la manière de God of War ).Pour ce qui est du gameplay maintenant, les mécaniques RPG, l'aigle et les batailles navales seraient une fois encore de la partie. Cependant, ce dernier aspect pourrait être atténué pour laisser le champ libre à l'exploration. Il y aurait ainsiafin de favoriser le sentiment de découverte à l'instar d'un Zelda Breath of the Wild. Comme dans Odyssey , Assassin's Creed Ragnarok proposerait un système de conquêtes à grande échelle afin d'affaiblir la présence des ennemis sur une région. Aussi, les colonies seraient personnalisables, avec un système économique inédit.Plus étonnant encore,. La construction des armures et leur utilisation seraient aussi mises en avant. Enfin, les joueurs auraient même la possibilité de changer de tenue instantanément, ce qui aurait une influence sur la notoriété du protagoniste dans telle ou telle zone, en la faisant croître ou décroître. Un bon moyen d'échapper aux autorités qui seront à votre poursuite donc...S'il est évident qu'un énième Assassin's Creed est en développement, il faudra sans doute patienter encore longtemps avant de le découvrir. En effet, Ubisoft a déjà annoncé qu'il n'y aura pas d'opus inédit en 2019 et une suite ne devrait pas arriver avant fin 2020. Ainsi, les « leaks » d'aujourd'hui pourraient se vérifier dans les mois qui viennent... ou pas !