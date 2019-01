Ubisoft modifie le dernier DLC d'Assassin's Creed Odyssey pour répondre à la polémique

Ubisoft à l'écoute de sa communauté

A l'issue de cette portion additionnelle de l'aventure, et pour raccrocher les wagons scénaristiques avec le reste de la saga, Ubisoft forçait les joueurs à une relation hétérosexuelle visant à engendrer une descendance au héros ou à l'héroïne du titre, et ce sans prendre en compte les préférences des joueurs en la matière. Après plusieurs semaines de circonvolutions, Ubisoft se ravise.C'est ce que l'on apprend aujourd'hui d' Eurogamer L'éditeur français, qui avait déjà présenté des excuses à sa communauté il y a peu, évoquant une décision scénaristique «», a indiqué par l'intermédiaire d'un communiqué que des changements seront prochainement apportés au dénouement de cette extension (par l'intermédiaire d'un patch). Ils permettront surtout aux joueurs de choisir une conclusion « non romantique » au DLC. Ubisoft assure qu'elle ne compromettra pas la cohérence globale de l'aventure.Le revirement consenti par Ubisoft intervient alors que de nombreux joueurs, sur Reddit et les réseaux sociaux, ont critiqué la romance finale imposée par l'éditeur. Cette dernière avait notamment été jugée insultante par les joueurs ayant exclusivement engagé leur personnage dans des romances homosexuelles, parfois tout au long du jeu de base. A noter que les adeptes d'aventures dépourvues de romances avaient, eux aussi, critiqué le parti pris scénaristique d'Ubisoft.