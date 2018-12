Le créateur d'Assassin's Creed va lancer son survival Ancestors en 2019

La planète des singes

est un jeu de survie en monde ouvert à la troisième personne. Cette épopée débute il y a 100 millions d'années sur le continent africain. Le joueur incarnera les grands singes jusqu'à la célèbre Lucy, l'australopithèque datant d'il y a environ 3 millions d'années. Le trailer présenté la semaine dernière a dévoilé les premières séquences de gameplay.Cette nouvelle licence laissera beaucoup de liberté au joueur puisqu'il sera possible de se balader n'importe où en se balançant grâce aux branches d'arbres. Il faudra également développer et faire évoluer le clan des singes sur des millions d'années. En incarnant plusieurs individus, il sera alors possible de transmettre de nouvelles connaissances à sa descendance et donc d'offrir à la civilisation des aptitudes inédites.C'est un tout nouveau studio composé d'une trentaine de développeurs, appelé Panache Digital Games, qui s'occupe de ce projet. Patrice Désilets s'est rendu dans les locaux de Gamespot pour y dévoiler 30 minutes de gameplay sortira en 2019 sur PS4, Xbox One et PC.