E-sport : le gros coup d'ES1, désormais disponible dans les offres Canal+

La chaîne ES1 est diffusée depuis janvier 2018. Et quoi de mieux pour fêter les deux ans de son démarrage d'activité que l'annonce d'un partenariat de poids ? Le mardi 14 janvier, elle a en effet annoncé être accessible dans les offres Canal+, ce qui permet à la chaîne de considérablement augmenter sa base potentielle de téléspectateurs. Avec, à n'en pas douter, de futurs fidèles à la clé...Propriété de Webedia (etc.), l'un des géants français des médias en ligne, qui recense 30 millions de visiteurs uniques mensuels, ES1 rejoint la grande famille Canal.Depuis le 14 janvier donc, la chaîne de télévision entièrement dédiée à l'e-sport est disponible pour les abonnés satellite Canal+ sur le canal 159, et des abonnés TNT sur le canal 169. La chaîne est aussi accessible en streaming vidéo via le service myCANAL sur tous les écrans, smartphone, tablette et ordinateur.ES1 sera également disponible pour les clients abonnés à Canal+ via les fournisseurs d'accès à Internet Orange, SFR, Bouygues et Free, mais aussi auprès des abonnés aux offres by CANAL, c'est-à-dire TV by CANAL chez Free et Famille by CANAL chez Orange, et ce d'ici la fin du mois de janvier.La chaîne d'e-sport réussit le tour de force d'être à présent disponible chez tous les distributeurs français. De bon augure pour encourager son développement. Bertrand Amar, son fondateur et directeur, explique que «&nbs».Nicolas Gicquel, directeur des programmes de la chaîne, indique que l'intégration d'ES1 dans les offres Canal+ «».