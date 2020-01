YouTube Kids débarque sur les Freebox

YouTube Kids aussi sur les Freebox !

Lire aussi :

YouTube a envisagé de regarder toutes les vidéos de YouTube Kids avant de faire marche arrière

Source : Communiqué de presse

Histoire de bien démarrer l'année, Free a décidé d'intégrer directement dans ses box l'application YouTube Kids, destinée évidemment aux plus jeunes. Il est ainsi possible d'accéder au service directement via la Freebox, sur la télévision du salon.», explique fièrement le groupe français.Iliad précise qu'en plus de proposer uniquement du contenu adapté aux enfants, YouTube Kids offre également une expérience sécurisée, avec des contenus filtrés en fonction de l'âge des utilisateurs, mais aussi une suite complète d'outils de contrôle parental.L'application est disponible dès à présent sur les Freebox Delta , Révolution, One et Mini 4K.