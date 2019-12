Un an après la promesse, Netflix débarque enfin sur la Freebox Révolution !

Netflix fait sa (Freebox) Révolution

Source : Iliad

Il était temps ! Après avoir déployé Netflix sur sa petite Freebox Mini 4K , Iliad confirme l'arrivée du service de streaming sur sa box Révolution. Une mise à jour de cette dernière permet désormais de sélectionner Netflix dans le menu « Vidéo ».Comme sur la Mini 4K, il s'agit ici d'une option, et il faudra nécessairement détenir un abonnement Netflix pour pouvoir en profiter sur la Freebox Révolution.En résumé, Netflix est désormais disponible sur les offres Freebox Delta (Netflix Essentiel inclus), Freebox One (Netflix Essentiel inclus), Freebox Mini 4K (en option) et Freebox Révolution (en option). De quoi profiter pleinement de, la dernière production Netflix «».