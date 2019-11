Netflix débarque en option sur la Freebox mini 4K, toujours pas sur la Révolution

Lire aussi :

Netflix acquiert une salle de cinéma dédiée à ses programmes originaux à New York

Netflix débarque sur Freebox mini 4K

La Freebox Révolution bientôt servie

Source : Iliad

Bonne nouvelle pour les clients Freebox mini 4K . Iliad, maison-mère de Free, annonce ce 26 novembre 2019, par voie de communiqué de presse, que Netflix est désormais disponible sur ce boitier.Contrairement à d'autres offres du FAI, l'abonnement à la plateforme de SVOD n'est ici pas inclus. Il s'agit d'une option à laquelle il est possible de souscrire sans engagement depuis l'espace abonné Free () ou directement depuis l'application Netflix. Si vous êtes déjà client au service, il vous suffit tout simplement de vous connecter avec vos identifiants depuis l'interface Android TV. Pour un nouvel abonné, la facturation passera par le FAI. Dans le cas contraire, l'utilisateur a le choix entre une facturation par Netflix ou par Free.Pour rappel, trois formules sont disponibles sur Netflix : l'offre Essentiel propose une qualité d'image basique et un seul écran disponible en simultané pour 7,99 euros mensuels. Le forfait Standard à 11,99 euros par mois, donne accès à une qualité HD ainsi qu'à la possibilité de regarder des contenus sur deux écrans en même temps. Enfin, l'abonnement Premium propose l'Ultra HD et quatre écrans en simultané pour le prix de 15,99 euros mensuels.Iliad fait également savoir que Netflix sera prochainement accessible sur la Freebox Révolution, également en option comme pour la mini 4K. ILe groupe n'indique par contre aucun calendrier de déploiement.Pour rappel, Free a commencé à miser sur Netflix il y a un peu moins d'un an avec le lancement de la Freebox Delta , une offre haut de gamme qui incluait obligatoirement le service. TVbyCanal est également intégré, tout comme Amazon Prime Video depuis quelques semaines Le FAI laisse désormais le choix aux clients avec le forfait Delta S , moins cher mais sans tous ces accès à la SVOD.