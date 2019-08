Free : les abonnés peuvent passer à la Delta S en duo avec le Player Revolution

Le meilleur routeur de Free, sans les options et services qui vont avec

De nombreuses offres pour récupérer des clients tentés par la concurrence

Lire aussi :

Freebox Delta : notre test complet du player

Source : Univers Freebox

La demande était insistante chez les Freenautes. Les abonnésouont depuis des mois demandé à leur opérateur préféré une option de migration leur permettant de bénéficier du dernier, de sa comptabilité avec le 10 Gbps et de l'agrégation 4G, sans avoir à payer pour le Player Devialet Les équipes de Xavier Niel ont finalement accédé à cette requête etsur le site de, uniquement pour les clients déjà fidèles au trublion des télécoms.Depuis l'espace client, il est possible de demanderpour la nouvelle. La formuleest ainsi semblable à celle de la Freebox Delta, à ceci près qu'Des frais de transfert de 49€ sont exigés à la migration,. Le prix de l'offre reste, lui, fixé à 39,99€/mois, sans engagement.Avec cette nouvelle offre,, attachés à l'opérateur, certes, mais qui pourraient être tentés d'aller voir si l'herbe est plus verte du côté de la concurrence, si cette dernière les appâtait avec une belle promotion.Lan'a quant à elle pas reçu le succès commercial espéré. Après avoir annoncé le passage de la barre des 100 000 abonnés en mars dernier, Free n'a plus donné de chiffres précis. L'opérateur a subi un sévère ralentissement de sa croissance ces derniers mois et se doit désormais de multiplier les offres commerciales pour retrouver une dynamique positive.