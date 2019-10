L'abonnement Amazon Prime est désormais inclus dans le forfait Freebox Delta

Amazon Prime rejoint l'offre de services proposée par la Freebox Delta



Prime Vidéo déjà disponible sur le Player



L'option est déjà intégrée dans l'espace client Freebox © Clubic.com

Source : Free

Pour l'occasion le Freebox Player se met à jour et inclut désormais l'application Prime Video Il y a à peine un an, Xavier Niel présentait sa nouvelle Freebox Delta à la fois comme l'une des box les plus puissantes du marché, mais proposant également le plus de services inclus à ses abonnés, du streaming vidéo avec un accès à Netflix (standard) inclus dans le tarif de l'abonnement en passant par la domotique et la surveillance de la maison.Free le confirme une nouvelle fois aujourd'hui en incluant pour tous ses clients un abonnement à Amazon Prime. Le service bien connu, facturé 5,99 €/mois, propose à la fois la livraison de toutes ses commandes en 24 heures, mais également un accès à la plateforme de streaming Prime Video, au service musical Amazon Prime dans une version limitée, des ebooks gratuits ou encore un abonnement Twitch Prime.Pour l'occasion, une mise à jour est poussée vers le Freebox Player Devialet, qui passe en version 1.0.8. Outre la correction habituelle de bugs (dont la liste n'a pas encore été communiquée par les équipes de Free), l'application Amazon Prime Video fait son apparition pour profiter des centaines de séries et de films présents au catalogue. Il suffit de redémarrer le Player pour lancer l'installation de la mise à jour.Pour bénéficier de cet abonnement offert, il suffit pour les clients Free qui ne sont pas encore abonnés chez Amazon de se rendre à l'adresse moncompte.free.fr , onglet « mon Abonnement » et d'activer son offre en renseignant l'identifiant de son compte Amazon, ou en le créant depuis ce lien.Pour ceux qui sont déjà abonnés à Amazon Prime, Free indique qu'il est nécessaire de se désabonner du service de l'e-commerçant depuis son compte Amazon, puis de revenir ensuite sur l'interface Free afin de réactiver l'offre Prime incluse.