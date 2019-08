SFR va intégrer l'application d'Amazon, Prime Video, dans ses offres internet fibre et box

© Clubic

SFR, la belle opération

C'est par l'intermédiaire de sa maison-mère Altice Europe que la sociétévient d'annoncer, ce lundi 26 août, avoir conclu un partenariat avecpour intégrer l'applicationdans ses offres LaBox SFR Fibre, SFR Box Plus et la toute nouvelle SFR Box8 Bouygues Telecom et Free ont Netflix,. L'opérateur au carré rouge va incorporer le service de SVoD d'Amazon à ses différentes offres et proposer les contenus de ce dernier à ses abonnés, qui y auront accès directement depuis leur box.Les clients concernés pourront profiter de contenus à succès tels. Ils auront aussi l'occasion de découvrir cet automne la série fantastique américaine emmenée par Orlando Bloom et Cara Delevigne,. Des créations originales (et) et films français viendront garnir le catalogue (on ignore d'ailleurs si l'intégralité du catalogue de Prime Video sera transférée sur les box SFR).De nombreux titres devraient être disponibles en ultra haute définition (UHD) et HDR, selon SFR.. Aucune date précise n'a cependant été dévoilée, mais le lancement interviendra après le lancement d'Amazon Alexa sur la SFR Box8, attendu pour cet automne.