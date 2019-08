SFR dévoile sa nouvelle Box SFR 8 et une grille tarifaire à partir de 5€ par mois

Une box TV qui fait office de barre de son compatible Dolby Atmos



À quelques jours de la rentrée,propose sa nouvelle box internet sobrement baptisée. Elle est disponible pour les nouveaux clients, mais également pour les personnes déjà abonnées à l'opérateur au carré rouge.Cette nouvelle offre comprend deux nouveaux appareils. D'abord un routeur dont la principale amélioration est, permettant une meilleure couverture de l'habitation et des débits sans-fil plus performants, avec un débit théorique jusqu'à 5,9 Gb/s. SFR va également proposer à la fin de l'annéepour améliorer la couverture dans la maison.La Box 8 propose également, qui rappelle furieusement ce que propose Free avec sa Freebox Delta . Le boîtier est également équipé d'une enceinte connectée intégrant « OK SFR », l'assistant vocal développé par l'opérateur qui permet de piloter la nouvelle interface directement à la voix, comme nous vous l'avions détaillé le jour de sa présentation. Alexa sera disponible également avant la fin de l'année. L'enceinte supporte les normes 4K et HDR, ainsi que le Dolby Vision et le Dolby Atmos.Les clients déjà abonnés et souhaitant profiter de cette nouvelle Box 8 devront débourser, un prix réduit pour l'occasion puisqu'il est habituellement de 118 €.Les autres devront débourser 20 € par mois la première année pour un accès ADSL ou Fibre. Le prix augmentera ensuite à 38 € pour les clients ADSL et 43 € pour les autres. À noter que les clients reliés par le câble devrontpour en bénéficier.Pour se distinguer de son concurrent direct, SFR propose son modem commeen plus de son offre internet ADSL ou Fibre (la Freebox Delta est elle vendue 480 € en plus du coût de l'abonnement mensuel). Il devra être restitué suite à la résiliation de l'abonnement.