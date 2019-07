SFR dévoile sa Box 8, une box barre de son "ultra innovante"

© SFR

Première box du marché équipée du Wi-Fi 6

Dites « OK SFR » pour piloter votre Box 8

Un air d'enceinte connectée, la SFR Box 8 ? © SFR

Dolby Vision pour l'image, Dolby Atmos pour le son, et une nouvelle application

La nouvelle interface TV © SFR

C'est depuis l'Altice Campus à Paris quea présenté, destinée au Haut Débit et au Très Haut Débit. Moins d'un an après Free et sa Freebox Delta , l'opérateur dirigé par Alain Weill est le second à dévoiler une box «», mais aussi le premier à proposer une box qui bénéficie du. La, commercialisée dès leen France et qui se veut «», comprend un modem internet ainsi qu'une enceinte connectée (comme la dernière Freebox). Son prix n'a pas encore été communiqué. Présentation.Avant d'évoquer les performances de la bête, évacuons tout de suite la question du design. Vous ne manquerez pas de remarquer que, qui font d'autant plus penser à la Delta losqu'on découvre, tout autour, les grilles pour le haut-parleur.La nouvelle box de SFR va permettre à ses futurs utilisateurs de profiter du. Le Wi-Fi dit «», lui, améliorera la couverture de toutes les pièces de votre domicile. En théorie, la box atteindra un débit maximal de 1 Gbit/s.Laintègre, qu'un simple «» suffira à lancer. Dans un processus qui colle aux nouveaux usages, l'assistant vocal vous permettra d'allumer votre téléviseur, de l'éteindre, de faire une recherche, de zapper ou de lancer ou programme, sans avoir à utiliser de télécommande. Il permettra également de(ampoules, prises, caméra) grâce à l'option, qui devrait arriver un peu plus tard. Côté sécurité, SFR rejoint Free et son, ainsi qu'Orange et ses offresetNotons que l'assistant vocal sera renforcé par les capacités d'. En prononçant « Alexa », vous aurez ainsi accès aux fonctions de l'assistant du géant du e-commerce.Parlons TV à présent, avecavec le Dolby Vision et le Dolby Atmos, deux formats que l'on ne retrouve pas, pour le coup, sur la Freebox Delta. L'image et le son subiront donc une amélioration franche et bienvenue, le tout piloté par une, plus fluide, qui ressemble tout de même un peu à ce que propose Netflix, avec qui SFR ne cache pas ses bonnes relations. L'interface recommandera à chaque utilisateur des programmes en fonction de ses usages.Cette nouvelle interface TV sera accompagnée d'une, disponible sur Android et iOS, qui offrira la possibilité d'enregistrer des contenus à distance et de reprendre la lecture d'un programme arrêté sur n'importe quel écran.Au final, SFR pense sans doute innover avec la Box 8, mais force est de constater que celle-ci semble avoir été un minimum calquée sur la Freebox Delta (n'en déplaise à ses détracteurs). Bien qu'il faille faire avec les nouveaux usages (si tant est qu'ils soient adoptés par le plus grand nombre, ce qui n'est pas encore fait...), les similitudes entre les deux appareils sont nombreuses, involontaires ou non. Le clip vidéo de présentation de lasemble lui-aussi avoir été inspiré par celui de la Delta, à son époque, nous vous laissons en juger. C'était il y a seulement quelques mois...