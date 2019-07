Pour ou contre ? SFR fait-il bien d'attaquer Free sur le terrain des "box-barres de son intelligentes" ?

© SFR

On est pour :)

Le triple play : une valeur sûre qui satisfait une large majorité du public

La taille : tout ce qui est petit est mignon

L'assistant vocal : c'est cool mais...

La 4K HDR : l'image ET le son

Le Wi-Fi 6 : inédit et bienvenu

On est contre :(

La présence d'Alexa : est-ce vraiment utile ?

L'absence de disque dur : dommage...

Le design : difficile de faire plus simple

Le prix ? Inconnu au bataillon M'sieur !

La com' ratée : timing, clip vidéo, c'est bof bof

Si son parc d'abonnés joue pour lui, son succès est pour autant loin d'être garanti. Les quelques similitudes avec la box concurrente, la Freebox Delta , ne peuvent-elles pas jouer des tours à SFR ? Étudions la question.Certains prédisent la mort du, surtout avec l'arrivée d'une 5G surpuissante, mais on sait que le réseau sans-fil de cinquième génération ne sera pas répandu avant plusieurs années. Pour les non-initiés, leest une offre qui comprend l'accès à Internet à très haut débit et à la fibre, la télévision et la téléphonie fixe. Oui, la téléphonie fixe n'a pas non plus de beaux jours devant elle. Mais les utilisateurs traditionnels et nostalgiques s'en accoutument encore bien assez.Concrètement, lene casse pas les codes et vient. C'était voulu de la part de SFR. Ce n'est pas forcément se reposer sur ses acquis, mais plus miser sur du populaire, plutôt que sur du Netflix, auquel tout le monde n'est pas encore converti.En trois chiffres :. Voilà les dimensions de lade l'opérateur au carré rouge. Contrairement à la géante Freebox Delta (29,4 x 28,1 x 10,9 cm), l'appareil n'occupe pas beaucoup d'espace. Les amateurs de rangement apprécieront.Hum, nous sommes partagés à ce sujet, et il s'en est fallu d'un cheveu pour que celui-ci ne bascule de l'autre côté. L'assistant vocal(il en existe un second, qui vous l'avez compris, n'a pas fait chavirer notre petit cœur) n'est certes pas adapté au public - pas si jeune - visé par la Box 8. Mais celui-ci a notamment été pensé pouret ses objets connectés (prise, ampoule, caméra connectées). En outre, il permet aussi d'accéder à des fonctions simples par la voix comme l'allumage ou l'arrêt du téléviseur ou le lancement d'un programme.L'assistant vocal est accompagné de haut-parleurs stéréo, comme la Delta, qui serviront de barre de son, d'ailleurs compatible en Bluetooth.SFR a incrusté la 4K HDR à sa nouvelle box ornée dupour l'image, et dupour le son. On ne peut que le saluer, même si bon nombre de contenus et de téléviseurs ne supportent pas encore ces normes. Sur cet aspect là, on est tout de même bien dans le haut de gamme. SFR en profite pour adresser un tacle à Free, dont la Delta embarque bien le 4K HDR, mais qui ne jouit pas de ces nouvelles fonctionnalités, se contentant du Dolby Digital Plus, utile pour le streaming (#Netflix).Pour le coup, SFR fait dans l'inédit en proposant la(802.11ax). L'avantage de cette technologie est qu'elle multiplie par 3,6 le débit sans fil cumulé théorique du modem par rapport au Wi-Fi 5. Ce « Wi-Fi intelligent » peut connecter entre eux jusqu'à 200 objets de la maison (si quelqu'un atteint ce chiffre, qu'il nous écrive tout de suite !). Sa propagation s'avère aussi plus efficace, avec une connexion stable et sans coupure dans toutes les pièces d'un appartement. On peut cependant regretter la compatibilité des terminaux existants (aucun produit Apple par exemple pour le moment), même si les choses devraient rapidement bouger.Le rebond avec l'assistant vocal, le voici. Concrètement, la Box 8 embarque deux assistants vocaux : l'AV maison « OK SFR » et, qui ne sera disponible qu'à compter de cet automne. De quoi créer une jolie confusion, renforcée chez les utilisateurs peu ou pas habitués aux assistants vocaux. Notons qu'Alexa est aussi présent sur la Freebox Delta. Celles et ceux qui s'interrogent au sujet de leurs données personnelles s'inquiètent déjà de la présence prochaine de l'assistant d'Amazon sur la Box 8.Si nous ne sommes pas pour que les FAI se « copient », la présence d'un disque dur sur la Box 8 n'aurait pas été de refus. Présent sur la Delta, il faudra ici. Ce qui n'est pas toujours hyper pratique, ni bon pour la planète.Ici, notre avis est forcément un peu subjectif, mais vous nous rejoindrez peut-être sur certains points. Sans parler de look « moche », le design du player de lasemble emprunter à deux objets que nous connaissons bien. On note une. Les haut-parleurs, tout autour, sont peut-être un hommage à la Delta sur la forme. Contrairement à la dernière Freebox de Xavier Niel et à son player Devialet, la SFR Box 8 est plus carrée, malgré des coins arrondis. Si elle avait été blanche, on aurait pu croire à un prolongement de la nouvelle gamme de box Internet du groupe Iliad.Vous remarquerez, enfin, que les différents ports présents au dos (Ethernet, prise antenne, port microSD, sortie HDMI et USB Type-C) sont placés au dos et en haut, histoire de faire pendre les fils. Esthétiquement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux.Il est où le prix, il est où ? Il n'est pas là. Nous allons parler davantage de la communication de SFR juste en-dessous, mais annoncer une box, publier une vidéo, organiser une conférence de presse en présentant la bête sans en dévoiler le prix : on appelle ça du mauvais teasing. Il existe ainsi deux possibilités : soit SFR n'a pas définitivement tranché et décidé des tarifs, soit elle réserve la surprise pour la commercialisation de la box de façon à prendre à contre-pied la concurrence. La société a pris tout de même le temps d'indiquer que son prix serait plus compétitif que celui de sa concurrente, une certaine Delta à 60 euros par mois.C'est peut-être le plus gros reproche que l'on peut faire à SFR. Si la Box 8 sera commercialisée officiellement après le 15 août, donc théoriquement juste avant la rentrée scolaire, l'annoncer en plein mois de juillet, là où les Français (et les médias) n'ont pas forcément la tête à ça... il faut avouer que c'est assez mal pensé. On ne sait pas si SFR recherchait le buzz ou ne voulait pas être encombrée par d'autres actus tech', et peut-être que la firme nous prépare de belles surprises, mais il n'y a absolument pas eu d'effet « waouh », clairement.On peut également se poser des questions quant au clip vidéo publié ce 18 juillet, dans lequel des similitudes (musique, couleurs, mise en scène) avec la présentation de la Delta ont pu nous sauter aux yeux.La Box 8 présente le paradoxe d'embarquer quelques innovations comme le Wi-Fi 6 sans pour autant révolutionner le marché, en se basant sur des valeurs sûres comme l'aspect triple play. Mais attention, pour l'instant, nous ignorons clairement ce que la bête a dans le ventre, étant donné le peu d'informations distillées pour SFR.