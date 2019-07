SVoD : Amazon Prime Vidéo n’a pas l’intention de partager les chiffres de visionnage de ses séries

Une stratégie différente de Netflix

Netflix encore chiche en données publiques

Plus de 40 millions de comptes Netflix ont entamé la saison 3 de Stranger Things. © Netflix

Source : The Wrap

Une rétention des données qui peut vouloir dire deux choses : soit les chiffres sont décevants, et les dévoiler ne ferait que fuir les annonceurs ; soit Amazon n'estime simplement pas pertinent de révéler combien de personnes regardent quelles séries sur sa plateforme.C'est au cours d'un panel de laque Jennifer Salke, directrice des studios, s'est expliquée quant à l'absence de chiffres relatifs aux usages sur», déclare-t-elle au sujet de la communication des chiffres de visionnage. «(Amazon, ndlr.)». Une réponse sans équivoque, néanmoins mesurée par le fait que, selon Jennifer Salke, la question du partage des chiffres revient régulièrement sur le tapis en interne.Mais si Amazon ne partage pas les chiffres d'audience de ses séries avec la presse ou le grand public,. Albert Cheng, co-directeur de la télévision chez Amazon, précise cela en disant que son entreprise ne partage pas «» avec lesde ses séries phares commeou», assure toutefois Albert Cheng. «».Le partage des chiffres d'audience des contenusest une tendance récente pour la plateforme de Reed Hastings. Habituellement pudique en la matière, l'entreprise annonçait fièrement le mois dernier que la saison 3 de Stranger Things avait captivé pas moins de 40 millions de foyers Quelques jours plus tard, rebelote avec le film, porté par Adam Sandler et Jennifer Aniston. Netflix annonçait alors que 31 millions de comptes avaient regardé sa nouvelle exclusivité.Si Netflix reste majoritaire en France sur le SVoD,a signé en 2018 une montée en puissance importante. Quatrième dernièreeten début d'année, la plateforme du géant américain est désormais en deuxième position derrière Netflix, et ce depuis janvier dernier.