Freebox Server Delta 4.1.0 : les machines virtuelles débarquent

Plusieurs distributions Linux accessibles depuis Freebox OS



Des dizaines d'utilisations possibles pour les technophiles



Comme l'a promis Xavier Niel lors de la présentation de la Freebox Delta, Free continue à enrichir sa dernière box internet et à ajouter de nouvelles fonctionnalités réservées aux plus geeks d'entre nous.La mise à jour 4.1 , déployée ce mardi 8 octobre, ajoute la possibilité d'installer des machines virtuelles sur la Freebox Server, directement depuis l'interface Freebox OS. D'autres distributions seront ajoutées par la suite.Pour le moment, Free propose en téléchargement des images ARM64 pour Ubuntu 19.04 et 19.10 (version bêta), Debian 10 et Debian Testing ainsi que Fedora 30. La quantité de mémoire maximum allouée est d'1 Go et deux processeurs virtuels seront disponibles pour une seule machine virtuelle. Au total, trois systèmes peuvent être installés au maximum sur la Freebox Delta actuellement.Free donne plusieurs cas d'usage pour promouvoir sa nouvelle fonctionnalité. Les abonnés pourront créer ainsi un serveur Linux accessible à distance, mais également héberger un cloud personnel, une blockchain ou un site web. Il est également possible d'indexer l'ensemble du contenu multimédia présent sur la box avec un service comme Plex ou Emby.Les usages domotiques, qui sont au coeur de cette nouvelle Freebox ne sont pas oubliés et Jeedom annonce une compatibilité avec la Freebox Delta via une machine virtuelle dédiée, permettant de contrôler un parc d'accessoires connectés à la maison, comme une prise connectée ou un détecteur de fumée.La mise à jour est disponible dès à présent, il suffit simplement de redémarrer la box pour lancer le téléchargement et l'installation.