Netflix acquiert une salle de cinéma dédiée à ses programmes originaux à New York

© Ink Drop / Shutterstock.com

Petit écran deviendra grand

Netflix fait pression en coulisses

Source : The Verge

Celui-ci servira notamment à la projection des films originaux de l'enseigne.Si les termes précis du contrat n'ont pas été communiqués par Netflix, il s'agirait, selon le site, d'un bail de dix ans et non d'une acquisition. Le Paris Theatre est le seul cinéma new-yorkais à disposer d'une seule salle. Il avait été fermé au mois d'août, comme beaucoup d'autres établissements indépendants, ne pouvant plus faire face aux loyers de la grosse pomme.Netflix a choisi ce petit établissement pour la diffusion de ses films après des désaccords avec AMC Theatres et le groupe Regal, les deux plus grands exploitants de salles de cinéma dans le pays. La société aurait notamment prévu d'y diffuser le nouveau film du réalisateur américain Noah Baumbach,. D'après un communiqué de presse, «». Selon, il est également possible que le Paris Theatre accueille la projection de séries liées aux films.Le géant du streaming s'intéresse de plus en plus à l'univers du grand écran. Il a ainsi confirmé plus tôt en novembre sa volonté de sortir plusieurs films sur ce support Avant le Paris Theatre, la société avait déjà investi dans l'Egyptian Theatre de Los Angeles, indiquant au site Variety , que ce cinéma serait un «» et que «[ une association américaine spécialisée dans le cinéma,. ]».En réalité, l'enseigne veut concurrencer les grands studios, comme Fox Searchlight, la filiale de Walt Disney Studios notamment à l'origine dede Darren Aronofsky et dede Danny Boyle. Elle a souhaité offrir une sortie nationale au filmdu réalisateur Martin Scorcese, une initiative empêchée par les désaccords avec AMC Theatres et Regal.En réaction, Netflix veut désormais peser sur le double secteur du cinéma et du streaming vidéo. Actuellement, aux Etats-Unis, un délai de 90 jours doit être observé entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion sur Internet. D'après le journal Les Echos , l'acquisition de cinémas par Netflix lui offre un nouveau moyen de pression pour demander de raccourcir ce délai.