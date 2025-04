Côté sécurité, l'heure n'est plus au bricolage. Oubliez les « 123456 » et autres « motdepasse » qui font le bonheur des pirates. Votre nouveau sésame doit être aussi unique qu'un flocon de neige, et exclusivement réservé à votre messagerie Free. Déconnectez également toute fonction VPN avant de vous aventurer sur vos serveurs mail.