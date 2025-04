Il y a quelques mois, Free a subi une intrusion informatique qui a exposé les données personnelles de près de 19 millions d'abonnés, dont plus de 5 millions d'IBAN. Six mois après ce tremblement de terre numérique, l'UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme et demande des comptes. L'association de consommateur dit ce mercredi 23 avril avoir saisi la CNIL, alors que les premières arnaques ciblant les victimes circulent déjà depuis un moment.