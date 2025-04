xryl

Le RCS célemal. En tout cas, tel que proposé actuellement, c’est à dire un protocole implémenté et verrouillé par Google (sur les téléphones Android) et Apple sur les téléphones iOS. Il n’y a pas et il n’y aura pas d’implémentation libre du RCS. Tu ne peux pas, toi, développeur, envoyer un message via RCS directement, il faut forcément que tu passes par un téléphone Android, et via Google (qui t’enfonce de force, son Google Message dans la gorge, pour être poli). Tu ne peux pas envoyer de RCS via un modem 4G ou 5G directement. Tu ne peux pas recevoir de RCS sur une application tierce et pire, les gens ne sauront pas qu’ils ont envoyé des RCS, et que M. Machin ne les reçoit pas. Même ton opérateurs se décharge totalement du transfert/mise en relation des RCS sur Google. C’est donc la mort programmé à long terme des SMS (car ils seront vu comme moins fiable), histoire que tous le monde se tourne soit vers Whatsapp pour la messagerie, ou Signal, ou … des entreprises étrangères qui viennent, via un coup de maître, prendre la main sur les données et les méta-données de vos communications. C’est la fin de la possibilité de communication sans internet (les SMS et les appels n’étant pas passé via Internet, le RCS oui, et la voix en 5G aussi). Bravo l’Europe, bravo la France et ses opérateurs qui succombent à la facilité proposée par Google.