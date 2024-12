Les abonnés Free mobile et Bouygues Telecom peuvent désormais profiter du RCS pour échanger avec leurs contacts sous Android. L'option devrait être activée automatiquement dans les réglages de l'iPhone. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra vous rendre dans la rubrique Apps, puis cliquer sur Messages, et enfin Service RCS pour cocher l'option correspondante.

Si l'on devait résumer rapidement le RCS, on pourrait le présenter comme le SMS 2.0. Ce nouveau protocole permet d'envoyer des messages en utilisant le réseau 4G ou 5G de son opérateur, comme sur toutes les messageries instantanées. On peut également envoyer des vidéos et photos en haute résolution, ainsi que des GIF. Le RCS permet enfin de créer des conversations de groupe, et d'envoyer et de recevoir des réactions aux différents messages. Bref, tous les avantages d'une messagerie moderne, disponibles par défaut sur son application par défaut.

Les clients Bouygues Telecom et Free mobile peuvent donc converser avec leurs proches directement depuis l'application Messages de l'iPhone, sans avoir besoin d'en passer par un client tiers. Seule ombre au tableau : les bulles de vos proches sous Android resteront vertes, Apple conservant ses bulles bleues pour les conversations entre deux utilisateurs Apple via iMessage.