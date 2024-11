Après des années de silence radio, Apple a finalement annoncé la prise en charge du protocole RCS sur les iPhone. Depuis iOS 18, les utilisateurs français peuvent échanger des messages de manière plus moderne, sans avoir à en passer par une messagerie instantanée. Tous ? Non.

Depuis la sortie d'iOS 18 en septembre, seuls les clients de l'opérateur SFR bénéficient du RCS pour leurs envois de SMS et MMS. Avec la sortie en décembre d'iOS 18.2, les clients Free mobile et Bouygues Telecom vont également recevoir une mise à jour de leurs réglages opérateur qui leur permettra de discuter plus facilement avec leurs proches sous Android.

Pour les clients Orange, l'attente s'annonce bien plus longue. Selon les informations de nos confrères d'iGénération, l'opérateur historique ne lancera le RCS sur son réseau qu'au premier semestre 2025, sans donner plus de précisions. L'entreprise indique vouloir activer le support du protocole « lorsque toutes les conditions d’expérience client seront réunies et optimales ».

Une explication bien étonnante de la part d'Orange, qui avait publié il y a quelques mois déjà un communiqué pour inciter Apple à adopter rapidement le RCS, en reprenant les arguments avancés par Google. Finalement, la situation ne semblait pas si pressée que ça…