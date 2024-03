Grâce à Google, nous savons quand les messages RCS arriveront sur les iPhone

En novembre dernier, Clubic vous rapportait qu'Apple allait enfin prendre en charge le protocole RCS sur ses smartphones. Menacée par le Digital Markets Act (DMA) de l'Union européenne, mais également par d'autres pays comme la Chine, la firme californienne doit s'adapter à un nouveau paradigme et ouvrir son application de messagerie, iMessage, au reste du monde (du moins, dans une certaine mesure).

Cependant, l'entreprise ne nous avait pas donné de calendrier précis pour le déploiement de cette mise à jour, et c'est finalement Google qui nous en dit davantage. En effet, sur sa page web dédiée à Google Messages, la firme de Mountain View révèle qu'« Apple a annoncé qu'elle adopterait le RCS à l'automne 2024 ».

De son côté, Cupertino n'a pas officialisé cette date, et son concurrent a donc dû supprimer sa déclaration. Une petite bourde, donc, mais qui a pu être retrouvée par la suite dans le code source de la page, comme le signalent nos confrères de TechCrunch. En attendant qu'Apple nous donne une confirmation, on peut considérer que l'information est correcte, et marquer cet évènement dans nos agendas.