Vous pouvez ajouter (officiellement) deux nouveaux jeux au Neo Geo Arcade Stick Pro !

Shock Troopers et The Last Blade rejoignent la partie

Source : SNK

Il y a quelques semaines, on vous expliquait comment ajouter Metal Slug 1 et 2 sur le Neo-Geo Arcade Stick Pro . Depuis quelques jours, il est possible d'ajouter deux jeux supplémentaires, et pas des moindres !En effet, outre les deux, il est dès à présent possible de déverrouiller (légalement) les jeuxet. Pour cela, il suffit une nouvelle fois de se rendre sur le site officiel de SNK, et de télécharger les deux fichiers. Il vous faut ensuite stocker les deux fichiers sur une clé USB, et insérer cette dernière à l'arrière du système. Dans les options, validez la commande «» et le tour est joué !Comme toujours, une fois installés, les deux jeux sont bel et bien présents dans la mémoire du Neo Geo Arcade Stick Pro et la clé USB peut être retirée. Une excellente manière de profiter à la fois d'un nouveau jeu de combat, ainsi que d'un jeu d'action «», jouable à deux en coopération.