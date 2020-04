Sky : Enfants de la Lumière, le nouveau jeu des créateurs de Journey, est disponible sur Android

La tête dans les nuages

Ce jeu n'est pas totalement inédit puisqu'il est disponible sur iOS depuis juillet 2019. Après cette exclusivité de plusieurs mois,(pour les intimes) débarque gratuitement sur le Play Store . Il est téléchargeable dès maintenant et les développeurs ont déjà confirmé leur volonté de porter le titre sur Nintendo Switch en 2020.Il faut bien l'admettre,s'inspire en grande partie deau niveau de son esthétique comme de son gameplay. Le joueur incarne un enfant qui plane à travers sept royaumes différents. Nous pouvons y croiser d'autres joueurs et coopérer avec eux pour réaliser différentes tâches. Les objectifs permettent de débloquer des expressions et des tenues inédites.L'ambiance y est très relaxante et thatgamecompany délivre encore une fois une bande originale magnifique. Hélas,est assez gourmand en ressources et aura beaucoup de mal à tourner sur les smartphones les moins performants. Espérons une meilleure optimisation dans les mois qui viennent.Quoi qu'il en soit,a tout d'une expérience rafraîchissante.