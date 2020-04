GRIS débarque sur Android, une bonne raison de découvrir ce petit chef d'oeuvre indé

Lire aussi :

Rarement un jeu de plateforme aura été aussi beau et touchant.Déjà disponible sur PC, iOS, Switch ou encore PS4 , le formidableva pouvoir toucher encore plus de joueurs aujourd'hui en arrivant sur Android . Facturé au prix raisonnable de 5,49 euros, le titre signé Nomada Studio et édité par Devolver Digital est ce que l'on peut qualifier de «».Dans la peau d'une jeune fille hantée par un événement tragique, le joueur va devoir traverser différents niveaux et essayer de remettre des couleurs dans sa vie. Rarement difficile et encore moins bavard, le jeu a avant tout été salué pour sa direction artistique de haute volée, sa bande-son envoûtante ou encore son ambiance onirique unique.Vous l'aurez compris, la rédaction de Clubic vous conseille de jouer à, sur Android ou ailleurs.