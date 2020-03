Monument Valley 2 est disponible gratuitement sur le Google Play Store

Lire aussi :

Une épopée mère-fille

Source : Android Police

Si ce n'est pas vraiment une suite, du moins en ce qui concerne l'histoire,vous plongera dans des labyrinthes aussi colorés, complexes et aériens que son prédécesseur.vous entraîne dans les aventures d'une mère et sa fille, que l'on incarne à tour de rôle, dans les dédales d'un monde étrange. Toutefois l'histoire, dans ce puzzle-game onirique, reste secondaire. C'est bien la traversée du monde à la fois géométrique et aérien, jouant sans cesse sur les illusions optiques, qui fait tout le sel du jeu, rempli de niveaux plus beaux et alambiqués les uns que les autres.Même si légèrement moins surprenant que le premieret plus court (un peu plus d'une heure), le jeu reste l'un des meilleurs titres du Play Store . Habituellement vendu pour 5,49 euros, il est désormais disponible pour la modique somme de zéro euro, rejoignant la déjà longue liste des jeux gratuits ou en réduction durant cette période de confinement.