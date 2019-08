L'excellent jeu Monument Valley va avoir le droit à un troisième opus

© Ustwo

Un nouveau jeu et un film dans les cartons

Source : Engadget

est un jeu à la perspective isométrique dans un monde coloré modélisé en 3D minimaliste. Le joueur doit guider une princesse à travers différents tableaux, dans cet univers aux formes géométriques très prononcées. Pour cela, il est nécessaire depour rejoindre l'autre bout d'un niveau. À sa sortie en 2014, le premier épisode a été adulé par la critique pour son esthétique très travaillée, sa prise en main immédiate et sa bande originale magique.Les développeurs du studioont donc décidé de travailler sur un. Via un entretien accordé à, un porte-parole de l'entreprise a précisé l'ambition de ses équipes sur ce titre : «».Ainsi,... En attendant l'arrivée des'est penché sur la réalité virtuelle avec, un titre disponible uniquement sur Samsung Gear. Ce n'est pas tout puisqu'un autre jeu nommésortira bientôt sur Apple Arcade . Enfin,aura également droit à une adaptation en filmréalisé par Patrick Osborne. Les deux premiers épisodes sont disponibles sur iOS et Android.