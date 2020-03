Ghost Recon Breakpoint sera jouable gratuitement tout le week-end

© Ubisoft

Un jeu cabossé, mais en cours de réparations

À compter de demain jeudi 26 mars, les joueurs PC, Xbox One et PS4 pourront s'essayer gratuitement à Ghost Recon Breakpoint, et ce jusqu'au 30 mars. Le préchargement du jeu est d'ores et déjà disponible.Si l'on se réjouit toujours de pouvoir profiter d'un jeu vidéo gratuitement, il faut rappeler que Ghost Recon Breakpoint n'a pas connu un lancement de tout repos en octobre dernier.Systèmes de jeu dépassé, technique approximative et contenu décevant : Breakpoint avait tout d'un ratage en règle pour Ubisoft. Qu'à cela ne tienne, l'éditeur-développeur n'a pas cessé de couver son poulain depuis, et lui a offert il y a quelques jours une version 2.0 qui, à en juger par la longueur de son patch note, corrige l'essentiel de ce qui lui avait été reproché lors de sa sortie.Une belle occasion d'éprouver les promesses d'Ubisoft donc, et de se lancer entre amis dans ce jeu d'action particulièrement savoureux en coopération.