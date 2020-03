Ghost Recon: Breakpoint : Ubisoft détaille la massive mise à jour 2.0 et la Ghost Experience

Il faut sauver le soldat Ghost Recon: Breakpoint

D'autres nouveautés et changements au menu

Source : Ubisoft

Au menu notamment : un mode immersif qui promet beaucoup de personnalisation pour tailler l'expérience de jeu selon ses goûts.Disponible depuis octobre 2019 sur PC et consoles,n'avait assurément pas fait l'unanimité auprès des joueurs et de la presse au moment de sa sortie. La faute notamment à un produit démoulé trop tôt et dont les performances médiocres se disputaient à des systèmes de jeu peu appréciés par la majorité. Aujourd'hui, après plusieurs semaines de développement et un léger retard sur le calendrier initial, Ubisoft est presque prêt à déployer ce qui ressemble bien à un nouveau départ pour le titre. Les promesses de la « Ghost Experience » notamment, donnent envie de redonner sa chance au produit.Une fois le jeu à jour en version 2.0.0, les joueurs pourront passer à la volée entre trois réglages de jeu dans la partie PvE du titre. Tout d'abord, le mode, qui s'adresse à ceux qui aiment le jeu tel qu'il a été pensé à sa sortie. Vient ensuite le nouveau modequi supprime le niveau d'équipement et les rangs de butin tout en ajoutant des options tactiques pour un réalisme plus poussé. Enfin, le mode personnalisé permet de jouer avec de nombreux réglages pour se créer son expérience immersive sur mesure : suppression du niveau d'équipement, possibilité de ramasser les armes des ennemis, réglage de la quantité d'armes principales que le joueur peut porter, perte ou non de munitions en rechargeant, quantité de bandages, fréquence des blessures et de la régénération de la santé, modifications du HUD pour choisir les informations affichées ou non...etc.Notez qu'en coopération les joueurs pourront tous jouer entre eux, même s'ils sélectionnent des réglages différents.Enfin, en plus de l'épisode 2, baptisé « Etat Profond », cette mise à jour 2.0.0 contiendra également une nouvelle classe, l'ingénieur, capable d'infliger davantage de dégâts aux drones et d'utiliser des objets offensifs.De plus, de nombreuses modifications et améliorations à tous les étages (listées ici ) seront de la partie. On relèvera notamment l'ajout d'options concernant le placement de la caméra, un meilleur système de tri des armes et de l'équipement ou encore des boutons pour vendre et/ou démonter en masse des objets.Véhicules, redéploiement ou encore sauts en parachute ont également été retravaillés et Ubisoft annonce déjà travailler sur le GunSmith ou encore l'IA pour les futures mises à jour.